左打病毒右殺蝗蟲 印度和巴基斯坦面臨雙重危機

正當全球各國疲於對抗新冠病毒之際，印度和巴基斯坦還多了一個頭痛問題：蝗災。成群蝗蟲侵襲印度20多個行政區，災區超過5萬公項，以拉賈斯坦、中央和古吉拉特三個邦最嚴重。

在巴基斯坦，這波蝗災是近20多年來最嚴重，巴國於2月宣布全國緊急狀態，俾路支省、信德省和旁遮普省有38%面積淪為蝗蟲繁殖的溫床。

向來敵對的印度和巴基斯坦，為了解決蝗害破天荒合作，自4月以來已開過九次視訊會議，亦有阿富汗和伊朗的專家加入。

蝗蟲一天可飛400公里遠，一小群蝗蟲一天就可吃掉2500人份的糧食，導致食物價格上升。