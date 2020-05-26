維珍火箭首射失敗 回收數據再出發

維珍軌道火箭首次發射失敗，但失敗為成功之母！英國小型衛星發射公司「維珍軌道」表示，25日在太平洋上空3萬5,000英尺處首度試射「發射者1號」火箭，由特別改裝版的波音747客機「太空女孩」負責運載火箭，可惜任務失敗。團隊表示，將蒐集數據後，研擬再次發射的時間。

異常狀況試射失敗

根據《BBC》報導，維珍集團旗下的航太產業公司「維珍軌道」（Virgin Orbit）首度進行空中發射火箭的任務，結果遭遇「異常狀況」而失敗收場。官方在推特發文表示，雖然飛機成功投放火箭，火箭的主引擎也順利點火，但隨即遭遇「異常狀況」宣告失敗，過程中沒有造成任何人員損傷，後續會進一步分析測試資料，從錯誤中學習。

維珍軌道主要業務為提供小型衛星發射服務，在歷經長達5年的準備期後，維珍軌道首度嘗試使用特製波音747客機「太空女孩」（Cosmic Girl），在空中發射自家火箭「發射者1號」（LauncherOne）至地球軌道。長21公尺的「發射者1號」火箭不是從地面垂直發射，而是從經過改裝的「太空女孩」的一側機翼下方起飛。

「我們成功地完成所有發射前程序」維珍軌道在推特上寫道，「『發射者1號』在投放後成功保持穩定，我們也點燃了第一階段引擎『牛頓3』（NewtonThree），但接著發生了異常狀況，工程師在分析今日所蒐集到的資料後將學到更多。」「飛行不久後取消任務，『太空女孩』和我們的飛行人員都安全回到基地。」

準備下一次試射

根據《雅虎新聞》報導，維珍軌道公司2012年由英國億萬富翁理查·布蘭森創立，提供重量介於300~500公斤的小型衛星營運商快速且彈性的發射服務，目前這個市場正在蓬勃發展，維珍軌道的目標是搶佔小型衛星發射這塊新興市場大餅的統治地位。

「試飛是用來產生數據的工具，我們現在擁有很多寶藏。」維爾京軌道公司首席執行官丹·哈特說，「工程師已經在研究相關數據，下一枚火箭正在等待，我們會學習、調整，並開始為即將到來的下一次試射做好準備。」

「維珍軌道」首度試射「發射者1號」火箭，由特別改裝版的波音747客機「太空女孩」負責運載火箭，可惜任務失敗。（photo by Pexels）

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