德法紓困恐卡關 歐盟共識決起爭議

歐盟能不能維持運作，全看德、法紓困案會不會通過！德法近日宣布，要對歐盟會員國進行5000億基金紓困，此提案只要全體會員國通過就可以執行，不過目前遭到奧地利、荷蘭等國反對。《歐洲新聞網》分析，雖然加入歐盟的好處多，但共識決的體制導致決策遲緩，如果在紓困方案膠著太久，可能不利於歐盟的日後運作，影響存續。

各國期待紓困帶動經濟

根據《歐洲新聞網》報導，德國、法國近日通過了5000億的基金紓困，將會從公開市場中發行債券募集資金，並以各國受創程度為是否優先紓困的評斷，讓受創嚴重的國家可以優先獲得紓困。原本嚴守財政紀律的德國，對所謂類似「新冠債券」的大規模紓困方式向來感到反感，不過在疫情讓歐盟搖搖欲墜的情況下，最終還是同意了方案。

德國人面臨災害，習慣將錢從銀行提出來應急，留在身上用。雖然歐洲其他地區還是習慣將金錢存在銀行，但整體性的消費力降低是不爭的事實，歐洲陷入經濟衰退、人民緊守財產下，難以刺激消費的方式促進經濟循環、復甦，因此5000億的紓困對於許多會員國來說，都是殷殷期盼的及時雨。

共識決效率不彰

《金融時報》分析，這項提案需要歐盟全體27個會員國同意才能實施，但目前以奧地利為首，加上荷蘭、丹麥與瑞典反對這項提案，他們認為可以紓困，但是必須要以借款的方式，還要逼迫許多債務纏身的國家（西班牙、義大利等）進行改革，否則只會讓債務惡性循環的問題更加嚴重。

但是《歐新網》分析，如果這項具有野心的計畫可以迅速通過，將會是歐洲整合的重要一大步，但歐盟傳統的共識決體制造成決策時間冗長、效率不彰的問題，在此刻將被無限放大，基金的詳細執行模式，如何分配都尚未有定案，也是外界擔心的隱憂。

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