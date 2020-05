愛爾蘭總理赤膊與朋友野餐 被批違反防疫規定

英國衛報報導,愛爾蘭總理瓦拉德卡24日被拍到在首都都柏林公園裡與朋友野餐,違背總理府副司處長麗茲.卡納萬最近發布的防止新冠肺炎擴散建議,輿論批評總理帶頭違規。

瓦拉德卡發言人25日晚間發聲明說,總理「既未違法也沒違規,確實遵守公共衛生原則」。

網友拍到瓦拉德卡24日與同性伴侶巴瑞特和兩個朋友在鳳凰公園野餐,瓦拉德卡打赤膊穿短褲。

這似乎違背卡納萬上周在記者會上發布的防疫建議。卡納萬當時說:「在公共休閒場所不要待太久也不要野餐,請自行做運動,然後回家。」

愛爾蘭18日放鬆防疫管制,允許最多四人在戶外會面,前提是地點離家不超過五公里,並且彼此保持兩公尺社交距離。野餐處離瓦拉德卡官邸不到五公里。網友說瓦拉德卡並未與巴瑞特相隔兩公尺。

1,608 people dead and look at the state of him.



Pack your things Leo Varadkar it's over. pic.twitter.com/Fg3JmQWYmK