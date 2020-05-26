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愛爾蘭總理赤膊與朋友野餐 被批違反防疫規定
英國衛報報導，愛爾蘭總理瓦拉德卡24日被拍到在首都都柏林公園裡與朋友野餐，違背總理府副司處長麗茲．卡納萬最近發布的防止新冠肺炎擴散建議，輿論批評總理帶頭違規。
瓦拉德卡發言人25日晚間發聲明說，總理「既未違法也沒違規，確實遵守公共衛生原則」。
網友拍到瓦拉德卡24日與同性伴侶巴瑞特和兩個朋友在鳳凰公園野餐，瓦拉德卡打赤膊穿短褲。
這似乎違背卡納萬上周在記者會上發布的防疫建議。卡納萬當時說：「在公共休閒場所不要待太久也不要野餐，請自行做運動，然後回家。」
愛爾蘭18日放鬆防疫管制，允許最多四人在戶外會面，前提是地點離家不超過五公里，並且彼此保持兩公尺社交距離。野餐處離瓦拉德卡官邸不到五公里。網友說瓦拉德卡並未與巴瑞特相隔兩公尺。
1,608 people dead and look at the state of him.— Professor Jeremiah Honkleberg (@AllPassingThing) May 25, 2020
Pack your things Leo Varadkar it's over. pic.twitter.com/Fg3JmQWYmK
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