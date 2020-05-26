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法國最新研究：新冠患者即便症狀輕微 仍有短期免疫力

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
法國最新研究發現，新冠患者有短期免疫力，圖為5日紐約市皇后區居民排隊領取免費口罩畫面。美聯社
法國最新研究發現，新冠患者有短期免疫力，圖為5日紐約市皇后區居民排隊領取免費口罩畫面。美聯社

英國電訊報報導，法國巴斯德研究所已證實新冠肺炎患者即便只有輕微症狀，至少在短期內也能免於被再次感染。

該機構對兩家史特拉斯堡大學醫院160名病毒檢測呈陽性、但症狀較輕無需住院的醫護人員進行研究，其中約有159人產生了抗體。

領導這項研究的巴斯德研究所馮達奈（Arnaud Fontanet）教授告訴法國公共電台說：「更有趣的是，我們正在尋找中和的抗體，我們知道該抗體可以防止再次感染。」

馮達奈並說：「他們在症狀開始一個月後就有抗體，此一事實顯示若他們再次暴露於新冠病毒下，他們很可能會受到保護，不會再被感染。」

法國 新冠肺炎 患者

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