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當女王前先磨練！比利時公主將唸軍校 課程包括學開槍

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
現年18歲的比利時王儲伊莉莎白公主即將進入軍校就讀，學習包括開槍、判讀軍事地圖等技能。歐新社
現年18歲的比利時王儲伊莉莎白公主即將進入軍校就讀，學習包括開槍、判讀軍事地圖等技能。歐新社

比利時王儲伊莉莎白公主8月底即將從軍，王室近日發布照片，指她在全國封城抗疫期間，仍持續在鄉間訓練和慢跑，為軍旅生涯預作準備。一位即將畢業的軍校生則提出中肯建議：多交點朋友，可以幫忙度過苦日子。

現年18歲的伊莉莎白此前就讀於英國威爾斯的大西洋書院（UWC Atlantic College），在比利時全國封城抗疫前返鄉，預定8月31日起追隨父親、比利時國王菲利浦的腳步，進入比利時皇家軍事學院攻讀社會軍事學程，並且參加4周的新訓課程。

就讀該校的軍校生格瑞維茲（Evelyn Gravez）向媒體透露，學習內容包括開槍射擊、架設野戰帳篷、負重行軍、戰術訓練和判讀軍事地圖，指軍校日子「很艱苦」、也並非每個人都能適應，每年都會有一些人退訓。她建議，「首先，盡可能多交朋友。如果日子難熬，他們會幫妳度過。」

不過，皇家軍事學院新訓不會出現好萊塢電影常見的老套劇情，教官不會對犯錯的學員狂吼。格瑞維茲表示，「當然教官有時必須嚴格，必須盡快排除錯誤。如果學習速度慢，教官會鼓勵，不是大吼大叫。」

儘管軍旅生涯不好過，格瑞維茲相信伊莉莎白公主將能適應。「就算她只待一年，我相信伊麗莎白肯定會習慣的。」格瑞維茲說：「我們學會領導能力、在壓力下決策，都能幫她當好國家元首。」

根據1991年生效的憲法條款，國王兒女同享王位繼承權。封號布拉班特女公爵（The Duchess of Brabant）的長女伊莉莎白一旦繼位，將成為比利時史上第一位女王。

比利時王室20日在官方臉書發布王儲伊莉莎白公主為軍旅生涯作準備的慢跑健身照片。伊莉莎白預定8月31日起追隨父親、比利時國王菲利浦的腳步，進入比利時皇家軍事學院攻讀社會軍事學程，並且參加4周的新訓課程。畫面翻攝：臉書（5/26）
比利時王室20日在官方臉書發布王儲伊莉莎白公主為軍旅生涯作準備的慢跑健身照片。伊莉莎白預定8月31日起追隨父親、比利時國王菲利浦的腳步，進入比利時皇家軍事學院攻讀社會軍事學程，並且參加4周的新訓課程。畫面翻攝：臉書（5/26）

比利時 教官 封城

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