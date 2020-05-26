當女王前先磨練！比利時公主將唸軍校 課程包括學開槍

比利時王儲伊莉莎白公主8月底即將從軍，王室近日發布照片，指她在全國封城抗疫期間，仍持續在鄉間訓練和慢跑，為軍旅生涯預作準備。一位即將畢業的軍校生則提出中肯建議：多交點朋友，可以幫忙度過苦日子。

現年18歲的伊莉莎白此前就讀於英國威爾斯的大西洋書院（UWC Atlantic College），在比利時全國封城抗疫前返鄉，預定8月31日起追隨父親、比利時國王菲利浦的腳步，進入比利時皇家軍事學院攻讀社會軍事學程，並且參加4周的新訓課程。

就讀該校的軍校生格瑞維茲（Evelyn Gravez）向媒體透露，學習內容包括開槍射擊、架設野戰帳篷、負重行軍、戰術訓練和判讀軍事地圖，指軍校日子「很艱苦」、也並非每個人都能適應，每年都會有一些人退訓。她建議，「首先，盡可能多交朋友。如果日子難熬，他們會幫妳度過。」

不過，皇家軍事學院新訓不會出現好萊塢電影常見的老套劇情，教官不會對犯錯的學員狂吼。格瑞維茲表示，「當然教官有時必須嚴格，必須盡快排除錯誤。如果學習速度慢，教官會鼓勵，不是大吼大叫。」

儘管軍旅生涯不好過，格瑞維茲相信伊莉莎白公主將能適應。「就算她只待一年，我相信伊麗莎白肯定會習慣的。」格瑞維茲說：「我們學會領導能力、在壓力下決策，都能幫她當好國家元首。」