9年內戰沒搞垮他！阿塞德家族內鬥 政權陷最脆弱時刻
華盛頓郵報報導，由於家族內鬥、經濟崩潰，以及與關鍵盟友俄羅斯的緊張關係加劇，敘利亞總統阿塞德的政權正面臨內戰爆發九年來的最大挑戰。
叛軍現已不構成威脅，被阿塞德家族統治50年的敘利亞目前並無其他有力人選可爭搶總統大位，但曾經團結一致的阿塞德支持陣營如今出現裂縫。
俄國媒體罕見地批評阿塞德政權貪腐和固步自封，引發外界揣測，俄國對他的支持力度也許正在減弱。
此時，敘國經濟崩潰，造成敘利亞人陷入近代史上前所未見的貧困窘境，但不管是俄國或伊朗，都無法提供重建所需的數十億美元，阿薩德卻仍嚴拒可能給西方和波灣國家資金打開大門的政治改革。
阿塞德與表弟馬赫盧夫（Rami Makhlouf）將不和鬧上檯面，也是麻煩加劇的徵兆。馬赫盧夫在臉書上抱怨政府想沒收他的資產，這表明他不再能直接與阿塞德溝通。
馬赫盧夫在系列貼文裡表示，不願繳交政府聲稱他積欠的逾6億美元稅款。他已暗示，透過共有數萬名雇員的旗下各家公司，包括敘國最大企業敘利亞行動電話網，他有能力對敘國經濟造成嚴重破壞。
倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的哈蒂柏說，現在可能是阿塞德政權九年以來最脆弱的時候。
她指出：「阿塞德已經變得高度仰賴伊朗和俄羅斯的支持。他沒有國內資源可以給選民。沒有國際合法性，也沒有內戰之前的軍事實力。他的工具箱空空如也，比以往都脆弱。」
阿塞德也試圖迫使在戰爭中獲利的敘利亞商業菁英掏現金出來，支持陷入困境的經濟。但對馬赫盧夫開刀的意義和壓榨其他企業高管不同，這是內鬥。
馬赫盧夫的企業、慈善機構和他組織的民兵，為成千上萬敘利亞人提供生計，給他帶來了威望。但2008年投誠的前阿塞德親信阿卜杜勒努爾說，在敘利亞，成為高聲望大人物並不被允許。
敘國政治記者馬基還指出，馬赫盧夫公開違抗阿塞德，這在敘國通常不會被容忍。
馬基說，兩人的嫌隙提醒平民百姓，敘國縮了水的財富集中在人數越來越少的一小撮人手上。更重要的是長期的經濟，阿塞德其實是在跟時間賽跑，必須為他的政權和整個國家找到出路。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言