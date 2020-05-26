9年內戰沒搞垮他！阿塞德家族內鬥 政權陷最脆弱時刻

華盛頓郵報報導，由於家族內鬥、經濟崩潰，以及與關鍵盟友俄羅斯的緊張關係加劇，敘利亞總統阿塞德的政權正面臨內戰爆發九年來的最大挑戰。

叛軍現已不構成威脅，被阿塞德家族統治50年的敘利亞目前並無其他有力人選可爭搶總統大位，但曾經團結一致的阿塞德支持陣營如今出現裂縫。

俄國媒體罕見地批評阿塞德政權貪腐和固步自封，引發外界揣測，俄國對他的支持力度也許正在減弱。

此時，敘國經濟崩潰，造成敘利亞人陷入近代史上前所未見的貧困窘境，但不管是俄國或伊朗，都無法提供重建所需的數十億美元，阿薩德卻仍嚴拒可能給西方和波灣國家資金打開大門的政治改革。

阿塞德與表弟馬赫盧夫（Rami Makhlouf）將不和鬧上檯面，也是麻煩加劇的徵兆。馬赫盧夫在臉書上抱怨政府想沒收他的資產，這表明他不再能直接與阿塞德溝通。

馬赫盧夫在系列貼文裡表示，不願繳交政府聲稱他積欠的逾6億美元稅款。他已暗示，透過共有數萬名雇員的旗下各家公司，包括敘國最大企業敘利亞行動電話網，他有能力對敘國經濟造成嚴重破壞。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）的哈蒂柏說，現在可能是阿塞德政權九年以來最脆弱的時候。

她指出：「阿塞德已經變得高度仰賴伊朗和俄羅斯的支持。他沒有國內資源可以給選民。沒有國際合法性，也沒有內戰之前的軍事實力。他的工具箱空空如也，比以往都脆弱。」

阿塞德也試圖迫使在戰爭中獲利的敘利亞商業菁英掏現金出來，支持陷入困境的經濟。但對馬赫盧夫開刀的意義和壓榨其他企業高管不同，這是內鬥。

馬赫盧夫的企業、慈善機構和他組織的民兵，為成千上萬敘利亞人提供生計，給他帶來了威望。但2008年投誠的前阿塞德親信阿卜杜勒努爾說，在敘利亞，成為高聲望大人物並不被允許。

敘國政治記者馬基還指出，馬赫盧夫公開違抗阿塞德，這在敘國通常不會被容忍。