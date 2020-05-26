歐盟最高外交官：亞洲世紀也許來了 歐盟選邊站壓力增

衛報報導，在愈來愈多有關歐洲如何於中美之間迂迴前進的討論中，歐盟首席外交官表示，亞洲世紀也許已經來臨，標示著美國主導的全球體系告終。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）25日對一群德國外交官說：「分析家長期以來一直在討論美國主導的體系告終，以及亞洲世紀來臨。這正在我們的眼前發生。」

他補充表示，新冠肺炎疫情可視作轉折點，「選邊站的壓力正在增大。」

他的談話似乎證實歐盟將加速轉變，對北京採取更獨立和強勢的態度。他說，這個擁有27個成員國的組織「應遵循我們自己的利益和價值觀，避免被一個或另一個當成工具」。

他還說：「我們對中國需有更強力的策略，這也要求我們要與其他亞洲民主國家有更好的關係。」

根據分析師，歐盟一直不願意支持美國總統川普對抗中國的立場，但北京打擊香港的獨立、支持歐洲民粹派、拒絕開放市場，導致他們的心意改變。

歐盟競爭專員維斯塔格（Margrethe Vestager）是決定歐洲未來如何對待中國的一個關鍵人物，她最近指出雙方關係缺乏互惠：「我在丹麥西部地區長大，我們被教導，如果請客未獲回請，以後就不邀了。」

波瑞爾承認，歐洲對中國的看法在某些面向上一直很幼稚，但現在不會了。他在本月發表於多份歐洲報紙的文章裡敦促，面對中國要維持更高的集體紀律。

德國和法國有許多高階政治官員升高批判中國的音量，他們看到了類似於俄羅斯分裂歐盟的手法，主要透過假訊息，或迎合意識形態上對中國共產黨深惡痛絕的右翼民粹人士。

新冠肺炎疫情可能是歐洲改變對中國大陸看法的關鍵。德國智庫柯伯基金會（Koerber Stiftung）發布的民調顯示，71%的德國人相信「如果中國更透明度，能減輕疫情」，以及中國聲望下滑11個百分點。歐洲政壇人士現在的問題是，如何利用新的覺悟來對抗中國，但不致陷入川普引發的冷戰之中。