全球3月貿易量年比衰減4.3% 寫下逾十年來最大降幅
全球貿易在3月受到十多年來的最大衝擊，因新型冠狀病毒疫情當時對企業造成的影響開始日益提高。
根據荷蘭經濟政策分析局（CPB）的「世界貿易監測」（World Trade Monitor）報告，全球3月貿易量較一年前下滑4.3%，寫下2009年來最大降幅。3月貿易量比前月下滑1.4%，為連續第三個月衰減。然而，這仍只是各國為抑制疫情而實施封鎖措施所造成損害的初步跡象，之後的調查顯示經濟大幅度走下坡。
荷蘭經濟政策分析局表示，4月的部分數據已顯示出「大致負面的景象」，領先指標預示未來幾個月全球貿易將進一步下滑。
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