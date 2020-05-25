企業樂觀情緒帶動 德國IFO企業信心指數攀升

受商界樂觀情緒影響，德國5月企業信心指數優於預測，儘管新冠肺炎陰霾尚未消散，但防疫措施的鬆綁令商界重燃一線希望。

德國Ifo經濟研究院25日公布，5月IFO企業信心指數自4月的74.2攀升至79.5，優於經濟學家預測的76.8，主因是企業預期指數大幅提高。

Ifo表示：「在災難般的幾個月後，德國的企業情緒已稍見回溫。」

次指標5月預期指數為80.1，遠高於4月的69.4。然而，5月現況指數從4月的79.4下滑至78.9，原因是德國企業評估當前的商業狀況略差。

Ifo總裁菲斯特（Clemens Fuest）指出，許多企業仍感悲觀，但政府逐步解除封鎖措施「帶來一線希望」。

德國IFO企業信心指數約對9,000家企業進行調查，涵蓋製造、服務、建築等產業。