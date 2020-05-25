面對華盛頓制裁 北京誓言捍衛權益

美國商務部於當地時間上周五（5月22日）將33家中國企業和機構列入貿易管控的「實體清單」，其給出的原因是：9家企業和機構協助中國政府「對維吾爾族、哈薩克族等穆斯林少數群體的鎮壓、大規模任意拘留、強制勞動以及用高科技手段開展監視這些侵犯人權的行為」；另外24家實體被列入黑名單的理由是這些企業協助中國軍方獲得大規模殺傷性武器。被列入「實體名單」意味著，這些實體在購買美國產品時將受到限制。

在周一中國外交部的例行記者會上，發言人趙立堅對此做出回應，稱美方的做法「泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，違反國際關系基本准則，干涉中國內政，損害中方利益」。

在談到美國商務部以中方在新疆侵犯人權為由，宣布制裁相關中國企業和機構時，趙立堅回應稱，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。新疆采取的反恐和去極端化舉措……完全符合中國法律，符合國際實踐，「這些舉措受到2500萬新疆各族人民的廣泛支持」。

這位中國外交部發言人表示，美方的指責「只能進一步暴露美方干擾新疆反恐努力、阻撓中國穩定發展的險惡用心」，並稱中方將繼續采取一切必要舉措，維護中國企業的合法權益，捍衛國家主權、安全、發展利益。

美方批評聲漸響

在過去一段時間，華盛頓針對中國當局在新疆所作所為的批評增加。去年10月，已經有28家中國企業與機構因為被美國列入該貿易黑名單，其中包括海康威視、曠視科技及大華科技等中國頂級人工智能企業。

此外，美國去年還推進涉疆提案，希望通過立法對侵犯人權的中國官員進行制裁，同時限制監視儀器等設備的出口。

自特朗普上台以來，中美兩國因為貿易戰、在香港、新疆等問題上的分歧以及近期的新冠疫情紛爭而關系日漸緊張。在周日（5月24日）人大會議記者會上，中國外長王毅提出警告，稱美國一些政治勢力正在將中美關系推向「新冷戰」，這是開歷史倒車。

王凡/樂然（法新社等）

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