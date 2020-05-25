美俄緊張局勢升高 俄控美前陸戰隊員涉諜案遭求刑18年

法新社報導，美國前陸戰隊員惠蘭涉間諜案遭俄國當局羈押起訴，在首都莫斯科的審判預計25日接近尾聲，惠蘭遭俄國檢方求刑監禁18年。

惠蘭的辯護律師茲列本科夫表示：「說實話，我們感到震驚。惠蘭對檢方嚴厲的求刑反應平靜，他表現得很莊重。法院將在下月15日判刑。」

檢方認為，惠蘭是美國國防情報局的官員，「軍階至少是上校」。惠蘭在法庭表示，他沒有從事任何間諜活動，並堅稱他是來俄國參加一場婚禮而被陷害。他收下一名舊識給的一枚隨身碟，以為裡面存有度假照片。

現年50歲的惠蘭也擁有愛爾蘭、加拿大及英國公民身分。他在2018年12月依涉嫌取得俄羅斯國家機密罪名，在莫斯科遭到拘留。

美國譴責俄國拘留惠蘭，稱沒有足夠證據關押他。惠蘭案引發美俄可能換囚的猜測，換取因走私毒品而被關押在美國的俄國機師亞羅申科。這個案件也使美俄前在緊張關係升高。