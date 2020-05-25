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研究：戰疫愈烈領袖聲望反愈高 義總理支持率飆71%

世界日報 / 編譯李京倫／綜合24日電
紐約時報報導，義大利總理孔蒂在疫情爆發前公認權力不穩，但在疫情肆虐導致數以萬計人民病故、經濟幾乎崩潰時，孔蒂的支持率竟一路飆升到七成一。圖／美聯社
紐約時報報導，義大利總理孔蒂在疫情爆發前公認權力不穩，但在疫情肆虐導致數以萬計人民病故、經濟幾乎崩潰時，孔蒂的支持率竟一路飆升到七成一。圖／美聯社

新冠肺炎大流行之際，各國領袖的支持率幾乎都上升；且弔詭的是，就算在一些疫情嚴重、病故人數眾多的國家，領袖支持率一樣大漲。研究表示，這是因為在危機時期信賴一位強有力領袖，能滿足人類渴望感覺安全的心理需求。

紐約時報報導，義大利總理孔蒂在疫情爆發前公認權力不穩，但在疫情肆虐導致數以萬計人民病故、經濟幾乎崩潰時，孔蒂的支持率竟一路飆升到七成一。

英國首相強生起初防疫漫無計畫，連他自己都染疫，德國總理梅克爾則迅速行動，使人口比英國多1600萬的德國，死亡人數只有英國的五分之一，但兩人的支持率都急遽上升。

疫情爆發初期，不少領袖退居幕後，由其他官員向大眾說明疫情。現在情況變了，許多領袖表現堅定，訴求舉國團結抗疫，他們發現大眾不僅願意忽略防疫失敗之處，還熱切把領袖奉為英雄。

紐時指出，對人類來說，與食物和水一樣重要的是安全感，以及受控制的情況，而相信自己所屬的團體團結一心和領袖掌控全局，能滿足這樣的需求。研究顯示，領袖在危機時期可以藉由要求團結和讓大眾看到自己，提高支持率。

中國國家主席習近平在疫情初期保持沉默，現在扮演無所畏懼的人民守護者。中共菁英和大眾看來對習近平很熱情，甚至感激；習近平在防疫、經濟、對美關係和香港事務上的缺失和挫敗，似乎都被遺忘。

法國總統馬克宏則頻頻出面要人民團結，打贏對新冠病毒的「戰爭」；美國總統川普定期向大眾說明疫情，身邊有衛生官員陪著。

儘管極少數領袖因防疫表現實在太差等原因，支持度並未看漲，但他們也都懂得展現強勢，呼籲舉國團結。

一份研究指出：「人們希望看到世界是安全且可預測的。九一一事件這類重大威脅，會使美國人群起支持總統和能帶來安全感的制度和習俗。」

不過，這種支持不會永遠持續。美國佛蒙特州米德柏利學院政治學者狄金生說：「大多數這類支持都為時短暫，除非又發生其他危機，否則總統支持率通常會回到重大危機發生前的水準。」例如，九一一事件使時任美國總統小布希支持率高漲，但其支持率在16個月後逐漸恢復原狀。

疫情 習近平 英國

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