以色列總理涉貪案開審 堅稱自己是「獵巫受害者」

以色列總理內唐亞胡涉貪案24日開審，首日審理進行約1個小時就結束。據當地媒體報導，內唐亞胡到達耶路撒冷地方法院時表示，對他的起訴是媒體、警察、檢方和左翼人士的陰謀。

中央社引述法新社報導，內唐亞胡面臨諸多指控，其中一案是他涉嫌以非法手段交換以色列第一大報「新消息報」做出對他有利的報導。他並遭控收受有錢人士給予總值70萬謝克爾（約19.8萬美元）的雪茄、香檳和珠寶，再提供對方好處作為回報。

不過情節最重大的是，內唐亞胡遭控要求以色列電信巨擘Bezeq最大股東、媒體大亨艾洛維奇（Shaul Elovitch）旗下新聞網站Walla發布對自己有利的報導，並以變更監管法規作為交換條件，為艾洛維奇帶來數百萬美元的利益。

內唐亞胡否認上述所有指控，並堅稱自己是媒體和對手獵巫的受害者。內唐亞胡的辯護律師團要求大幅延後時程來審視證據，下次開庭日期仍未定。

內唐亞胡此前曾表示，起訴建立在「虛假指控」和警察不公正調查的基礎上，是一場「未遂政變」。