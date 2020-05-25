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日本傳敲定新一輪紓困案 將砸逾100兆日圓救企業
日本政府正考慮推出規模逾100兆日圓（9,290億美元）的新一輪經濟刺激方案，主要用於幫助受新冠肺炎疫情打擊的企業，預定周三（27日）提交給內閣批准。
日經新聞報導，這項紓困方案的資金來源為本年度的第二套追加預算，這將是日本政府繼上月推出創紀錄的1.1兆日圓支出方案後，再推出新一輪紓困計畫。
這項紓困方案內容包括以無息或極低利率，向企業提供逾60兆日圓的無擔保融資，以及約12兆日圓的資金援助。另外，一項為貸款銀行紓困的公共基金將擴大至約15兆日圓。
日本內閣會議預期27日批准這項預算案。預算案的其他內容還包括為暫停營業的企業提供補助金，協助它們支付租金和員工薪資。
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