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巴西總統干預貪污案 撤換署長引關注

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
巴西前司法部長莫羅（左）槓上總統波索納洛（右），認為他意圖干預自己兒子的貪污案調查。（photo by Wikipedia）
巴西前司法部長莫羅（左）槓上總統波索納洛（右），認為他意圖干預自己兒子的貪污案調查。（photo by Wikipedia）

巴西高院23日公布總統波索納洛疑似干預兒子貪污案調查的關鍵影片。波索納洛最近撤換了不願配合的聯邦警察署署長雷瓦修，期望影響兒子的貪污案調查。讓本來就飽受新冠肺炎疫情所苦的巴西，同時陷入公衛與政治危機。

撤換警察署長

根據《英國廣播公司》報導，巴西最高法院23日公布一段總統波索納洛在4月內閣會議上的爭議發言。在該影片中，波索納洛疑似因為多次向警方高層索取兒子貪污案調查相關訊息未果，因此憤而表示，如果一個人不能改變執法官員，就改變他的老闆，如果老闆也不行，那就換改變部長。

而這一切之所以會公諸於世，一切都是因為前司法部長莫羅選擇辭職並公開指控波索納洛。莫羅表示，波索納洛想要換一個能提供他警方調查報告的聯邦警察署署長，因此選擇開除了時任署長的雷瓦修。莫羅因為在先前曾任聯邦法官，且負責審理了巴西史上最大的反貪污案件，在巴西享有極大聲譽，因此才會受到關注。

堅稱意思遭曲解

英國《衛報》指出，儘管莫羅對波索納洛提出強而有力的指控，波索納洛本人卻堅稱，他的意思遭人曲解。他表示，他的言論是針對他自己的保安，而不是聯邦警察高層，而且巧合的是，波索納洛最近的確有撤換他的私人保安負責人。

據了解，波索納洛確實曾在該影片中表示，他想撤換里約熱內盧的維安高層但失敗，而他也拒絕坐以待斃，看著家人與朋友被「整」，雖然他並沒有確切的指出要針對誰。此事在巴西的關注度，則可從高院網站在影片釋出後，因流量過高而癱瘓看出端倪。

一邊是巴西的反貪腐精神領袖，另一邊則是疫情爆發前極受歡迎的極右派總統，對已經飽受疫情肆虐的巴西來說，猶如雪上加霜。

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波索納洛 巴西 警察

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