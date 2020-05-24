航空公司高層收近千萬 協助日產前董座高恩逃亡
日本朝日新聞根據土耳其媒體報導，土耳其私人飛機營運商MNG Jet一名高層涉嫌收取3300萬日圓（約台幣920萬元），協助日產汽車前董事長與前執行長高恩逃離日本。
這名高層已因協助高恩逃亡的罪名，5月被土耳其檢方起訴，定7月開審。
土耳其媒體報導，檢方指出，這筆錢分成10幾次，分別以美元和歐元匯入這名高層的私人帳戶，直到去年12月為止。
據說這名高層向檢方透露，一名策畫這場逃亡的人警告他，如果他收錢卻不合作，他的家人會有危險。
MNG Jet今年1月提出刑事告訴，指旗下兩架私人飛機遭非法使用以協助高恩逃亡，一架從杜拜經大阪飛到伊斯坦堡，另一架從伊斯坦堡飛到貝魯特。
土耳其檢方5月7日起訴這名高層和另外四名飛行員，私自運送高恩與兩名未能向執法機關通報刑事犯罪的空服員。
遭日本控告挪用公款等罪名的高恩棄保潛逃，透過不明管道逃離日本，去年12月29日晚間從土耳其搭乘私人飛機抵達他父母的家鄉黎巴嫩。
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