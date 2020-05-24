瑞士人民反封城 各大城街頭抗議

瑞士民眾上街抗議，控政府封城違憲！為遏止政府濫權限縮人民自由，近期瑞士屢屢爆發示威遊行。上週在首都柏恩及蘇黎世、巴塞爾等大城市，都有遊行隊伍上街頭，要求政府儘快鬆綁限縮人民自由的法令。參與者加努克斯說：「我們要求政府儘快恢復人民受憲法保障的自由權。」

禁令針對參與者惹議

根據《The Local》報導，為遏止政府濫權限縮人民自由，瑞士民眾頻上街頭。

歐洲各國紛紛鬆綁國內的限制，西班牙更宣佈7月起開放旅客入境。而瑞士政府從4月起便開始實施的社會限制，目前僅開放5人以下的聚會成行，加上聯邦司法總長霍夫曼說：「一旦我們開放餐廳或社會限制，防疫管理將會顯得困難。」種種慢條斯理的放寬態度引發民眾不滿，紛紛在各大城市組織示威抗議。

上週在首都伯恩及數座大城市如蘇黎世、巴塞爾等，有成千上萬的民眾湧上街頭，要求政府儘快鬆綁限縮人民自由的法令。人們高舉「獨裁不是團結」、「錯誤的防疫禁令」等。遊行隊伍參與者加努克斯說：「這不是示威，而是提醒，我們要求政府儘快恢復人民受憲法保障的自由權。」

警方將數名示威者逮捕後偵訊，並對其下達4星期內不得再參加遊行的禁令，此舉也再度激起民怨。據《瑞士資訊》報導，各界意見領袖紛紛站出來呼籲，「政府不應限制瑞士人民集會抗議的權利。」

國會訴諸民意

根據《The Local》報導，近期高漲的民意也讓瑞士政府不得不面對。國會日前通過決議，將在6月初更全面地放寬社會限制。

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