尼泊爾新地圖含爭議領土 印度不滿：受中國鼓動攻擊
尼泊爾與印度再度因領土主權問題發生衝突。尼泊爾20日發布官方新地圖，將位於西北部、介於中國和印度間的300平方公里土地畫入國境，引發印度抨擊。
CNN報導，尼泊爾將之前沒有納入國境的李普勒克（Lipulekh）、林匹雅-杜拉（Limpiyadhura）和卡拉帕尼（Kalapani）地區，共300平方公里土地列入國境。而印度外交部隨後立即批評這是單方面、「缺乏歷史事實與證據」的做法。
雙方的領土爭議在5月8日就引燃。當時印度在北阿坎德省與尼泊爾邊境，開闢通往李普勒克的公路時遭尼泊爾反對，聲稱印度在尼泊爾的領土上修建公路。數以百計尼泊爾民眾隨後在全國示威。
尼泊爾政府之後傳召印度大使，總理奧利（K.P. Sharma Oli）19日指控印度壓迫尼泊爾，強調有關地區是國土範圍。Zee News報導，印度軍方人士認為，尋求連任的奧利可能是在中國的鼓動下，對印度發動攻擊。
奧利之前擔任總理時，因不滿印度封鎖兩國邊境，使尼泊爾燃油短缺，因而轉向中國求助，印度為此支援奧利的政敵，導致奧利下台；雖然奧利2018年重新上台時強調要與印度保持良好關係，但從現在的狀況來看，似乎再度倒向中國。
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