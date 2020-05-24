日本京都解禁 觀光地人潮僅全盛期1到2成

日本京都主要觀光地區昨天迎接「緊急事態宣言」解除後第一個週末假日，雖然人潮較宣言實施期間多一些，但有業者說，大概只有全盛時期的1到2成。

日本京都新聞報導，京都府昨天迎接解禁後的第一個週末假日，觀光地開始出現人潮，店家也相繼重新營業。

不過，有業者透露，目前的人潮跟全盛時期相比，只不過是1到2成的水準；在避免跨縣市移動的「自肅」（自我克制）仍持續的情況下，要恢復到往日榮景似乎還需要一點時間。

京都市知名觀光區嵐山渡月橋一帶，昨天因為天氣晴朗，不少觀光客造訪。53歲男子帶著妻子到公園野餐說，很久沒有像這樣盡情享受悠閒時光，令人感到十分舒暢。

這名男子說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情或許會捲土重來，大家依舊不能掉以輕心，但從觀光客在行走時會保持社交距離來看，可以感覺到疫情帶來的變化。

在紀念品店工作的50歲男性說，黃金週長假結束後路上依然空盪盪，光是能看到有人在路上走就令人相當開心；但也有一間停業2週後重新營業的餐飲店女性員工說，本以為會有很多客人，結果也沒有，對店家經營的不安仍未消除。

另一處知名觀光地區清水寺一帶，雖然人潮較「緊急事態宣言」期間明顯增加，但跟往日喧囂相比仍相去甚遠。

三年坂（產寧坂）旁的紀念品店家雖然昨天都開門迎客，但客人不多，一名男性店主說，依照目前的人潮，下週平常日可能又得停業。