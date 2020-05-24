巴基斯坦空難幸運生還 熊熊大火中那道光救了他

巴基斯坦國際航空（PIA）一架客機昨天發生空難，機上97人罹難，其中一名倖存者今天描述飛機墜入喀拉蚩住宅區後，他循著亮光跳出熊熊燃燒的飛機殘骸，幸運生還的故事。

巴基斯坦國際航空表示，這架客機昨天準備降落喀拉蚩（Karachi）機場時，因兩具發動機都告故障，墜落在住宅區。

客機墜毀後，機翼插入民宅屋頂，濃濃黑煙直入雲霄，搜救行動持續到今天清晨。喀拉蚩所在地信德省（Sindh）衛生局表示，機上97人罹難，地面則有4人遭波及受傷。

24歲乘客朱貝爾（Muhammad Zubair）在醫院病床上表示：「飛機墜地之後，我醒了過來，看到四處都是火，完全看不到人。」

「耳邊傳來的是大家的哭喊聲，大家都想活下去。我解開安全帶，看到有一些亮光，於是試著朝那裡走過去，之後就跳了出來。」

根據巴基斯坦國際航空，另一名生還者是旁遮普銀行（Bank of Punjab）總裁馬樹德（Zafar Masood）。