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巴基斯坦空難幸運生還 熊熊大火中那道光救了他

中央社 / 綜合外電報導
巴基斯坦國際航空公司發言人阿布杜拉汗今天說，巴航一架失事客機的「飛航資料記錄器」與「駕駛艙語音記錄器」已在喀拉蚩墜落地點尋獲。 法新社
巴基斯坦國際航空公司發言人阿布杜拉汗今天說，巴航一架失事客機的「飛航資料記錄器」與「駕駛艙語音記錄器」已在喀拉蚩墜落地點尋獲。 法新社

巴基斯坦國際航空（PIA）一架客機昨天發生空難，機上97人罹難，其中一名倖存者今天描述飛機墜入喀拉蚩住宅區後，他循著亮光跳出熊熊燃燒的飛機殘骸，幸運生還的故事。

巴基斯坦國際航空表示，這架客機昨天準備降落喀拉蚩（Karachi）機場時，因兩具發動機都告故障，墜落在住宅區。

客機墜毀後，機翼插入民宅屋頂，濃濃黑煙直入雲霄，搜救行動持續到今天清晨。喀拉蚩所在地信德省（Sindh）衛生局表示，機上97人罹難，地面則有4人遭波及受傷。

24歲乘客朱貝爾（Muhammad Zubair）在醫院病床上表示：「飛機墜地之後，我醒了過來，看到四處都是火，完全看不到人。」

「耳邊傳來的是大家的哭喊聲，大家都想活下去。我解開安全帶，看到有一些亮光，於是試著朝那裡走過去，之後就跳了出來。」

根據巴基斯坦國際航空，另一名生還者是旁遮普銀行（Bank of Punjab）總裁馬樹德（Zafar Masood）。

巴基斯坦 衛生局 機場

延伸閱讀

經濟日報社論／兩岸客機載貨應儘速開放

巴基斯坦國航客機墜毀 航空公司證實尋獲黑盒子

兩岸搶艙 航空業SOS拚客機變貨機

生死1公里：巴基斯坦國航A320客機開齋節前空難，97死2生還

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