愛將涉賭 安倍內閣支持率跌破3成

被視為日本首相安倍晉三「愛將」的東京高等檢察廳檢察長黑川弘務，因涉賭請辭獲准，根據日媒所做民調顯示，安倍內閣支持率已跌破3成到27%，較上次調查下跌13個百分點。

日本每日新聞與社會調查研究中心昨天進行全國性民意調查顯示，安倍內閣支持率僅27%，較上次在本月6日所做調查的40%，下跌13個百分點；不支持率也從上次的45%急速上升到64%。

資深議員表示，內閣支持率跌破3成「已進入執政危險水域，而不支持率上升19個百分點也是非常棘手的情況」。

日本週刊爆料在「緊急事態宣言」公布後還涉及賭博麻將的63歲黑川弘務，21日提出辭呈後，日本政府內閣會議22日批准黑川辭呈。

對黑川弘務涉賭自行請辭，52%受訪者認為應該要給予懲處免職。

談到安倍內閣今年一月延長黑川退休年限，47%受訪者認為「安倍跟法務大臣森雅子都有責任」；28%受訪者認為「首相有責任」，合計超過7成受訪者認為首相責任重大。

在政黨支持率方面，執政的自民黨為25%，較上次調查的30%下滑，也較上上次的34%下跌9個百分點，顯示出內閣支持率下滑會影響自民黨支持群眾。

最大在野黨立憲民主黨支持率12%，較上次調查9%微幅上升；日本維新會支持率11%，跟上次調查結果一樣；聯合執政的公明黨支持率4%，較上次調查5%小跌1個百分點。

這次民調獲得行動電話及固定電話各505個及514個回答樣本；由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，每日新聞無法使用跟過去一樣由電訪員撥打電話的方式進行民調，而是第3次跟社會調查研究中心合作，利用電話語音詢問及行動電話簡訊功能隨機抽樣，完成上述調查。