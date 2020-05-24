加國攻擊亞裔增 杜魯多出聲譴責

自新冠疫情爆發以來，亞裔加拿大人遭受攻擊現象增多，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）22日表示「無法容許」這類攻擊。

杜魯多在每日例行記者會上譴責「對亞裔加拿大人的種族歧視行為明顯增加」。他說：「過去幾周和幾個月來，有商家、建築物和雕像遭破壞，有人受到言語辱罵和肢體暴力攻擊，這是無法容許的。加拿大無法容忍仇恨、暴力和歧視。」

溫哥華唐人街一座中華文化中心最近被人用漆噴上種族歧視字眼；警方也表示，疫情爆發以來，「反亞裔的仇恨事件和犯罪行為報案件數增加」。

今年初至今，溫哥華警方接獲20起反亞裔攻擊報案，當中有15起發生在4月，而2019年一整年僅有12起。