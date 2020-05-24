疫情趨緩 東京等地25日可望解除緊急事態

日本時事通信社今天報導，多位日本政府相關人士透露，日本政府明天擬全面解除境內「緊急事態宣言」已進入最後協調階段；若一切順利，東京都等5都道縣可望於明天解禁。

日本47個都道府縣，只剩北海道、東京都、神奈川縣、埼玉縣及千葉縣共5都道縣仍屬「緊急事態宣言」對象地區；一旦5都道縣順利解禁，也宣告日本全境脫離「緊急事態宣言」，日本政府也已展開制訂恢復經濟活動方針的相關作業。

日本首相安倍晉三昨天跟內閣官房長官菅義偉、經濟再生擔當大臣西村康稔等人在首相官邸會談，商議2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最新狀況。西村會後談到昨天東京都單日新增病例僅2例時說，正朝好的方向發展，給予正面評價。

日本政府今天將持續關注疫情，若認為有可能全面解禁，將於明天上午召開「基本因應方針等諮詢委員會」，尋求專家意見；如獲專家認可，明天下午將赴國會報告，再舉行對策本部會議決議解禁。

日本政府明天也將在對策本部會議上，修正針對新型冠狀病毒的基本因應方針，明訂民眾跨縣市移動、全境商家營業、舉辦各項活動等經濟活動恢復的標準。

日本政府4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，原訂期限到5月31日止；但隨著多數地區疫情明顯趨緩，已分2波解禁42府縣。