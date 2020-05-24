西班牙極右派率車隊抗議！要求政府完全解封

西班牙數千名民眾23日開車上街抗議，表達對政府處理疫情的不滿，並要求完全解除封鎖。

英國廣播公司報導，極右派的民聲黨（Vox）號召支持者開車前往大城市示威，但不要下車以保持社交距離。民聲黨領導人阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）戴著口罩站在露天巴士上領導這場示威運動，阿巴斯卡爾指控政府「對這場全球最糟糕的疫情處理方式有直接責任」。

西班牙首都馬德里的抗議民眾組成車隊並揮舞西班牙國旗抗議，要求總理桑傑士（Pedro Sanchez）下台。

西班牙是歐洲新冠肺炎封鎖限制中最嚴格的國家之一，雖然近幾周已逐漸放寬限制，但是受到疫情重創的馬德里和巴塞隆納兩大城，仍在嚴格的防疫限制中。

不過，兩座城市將會在下周一（25日）逐漸鬆綁限制，允許戶外用餐及最多10人的聚會。

西班牙長達兩個月的封鎖讓飯店、酒吧、餐廳和海邊及其他戶外活動全數停擺。西班牙政府表示，防疫限制讓疫情趨緩、獲得控制，新冠肺炎每日死亡人數也逐漸下降。