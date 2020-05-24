西班牙總理：外國旅客可以規畫來度假 7月開放觀光

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）23日宣布，6月8日將恢復甲級足球聯賽（La Liga）；7月起將重新對外國觀光客開放觀光，承諾政府會保障遊客及當地民眾的安全。

英國衛報報導，西班牙是歐洲新冠肺炎封鎖限制中最嚴格的國家之一。桑傑士說，西班牙政府將提出至少30億歐元的紓困計畫，幫助受新冠肺炎影響嚴重的家庭，最快未來幾周內實施。

桑傑士表示，「大家都知道，西班牙每年接待超過8000萬名遊客。我現在宣布，從7月起，西班牙將會在安全的前提下，重新開放外國旅客觀光。外國旅客可以開始計畫西班牙假期。西班牙需要觀光，而觀光需要出發地和目的地都保持安全狀態。我們保證遊客不會冒任何風險，也不會帶給我們國家任何風險」。

他表示，西班牙中央和地方政府近幾周來商討計畫、合作重啟觀光。他說，「我們今天向大眾發出訊息，西班牙從7月開始等大家（來玩）」。

桑傑士也宣布，6月8日將恢復甲級足球聯賽。26日起，也將為新冠肺炎受害者進行為期10天的全國哀悼。