這個「蜜月」有點久 新婚夫婦受困馬爾地夫回不了家

3月6日，36歲的哈里德和35歲的裴莉在家鄉埃及開羅舉行婚禮，接受親朋好友的祝福，幾天後出發前往墨西哥坎昆度蜜月。當時全球已有許多地區出現新冠肺炎疫情，夫婦倆雖然避開人潮多的地方，卻也天真的以為不會那麼倒楣。

蜜月結束後，哈里德夫婦從墨西哥搭機飛往土耳其，準備轉機回到兩人工作的杜拜。沒想到在飛往伊斯坦堡的班機途中，土耳其宣布禁止外國旅客入境。兩人被困在伊斯坦堡機場兩天，土國政府也不准他們領行李。

坐困愁城的哈里德夫婦開始思考離開土耳其的方法，上網找願意讓埃及旅客入境，同時不需簽證的國家，他們發現只一解答是馬爾地夫。

夫婦倆好不容易搭上飛往馬爾地夫的班機，這裡也曾是他們考慮的蜜月地點。順利入境後兩人相視而笑，終於可以拿到行李、躺在床上好好睡一覺了。

但是狀況不只這樣。兩人必須保住工作，即使遠距上班也行，但是他們都沒帶筆電出門，在媒體業工作的裴莉說：「因為我們在度蜜月，自然不會想到工作。」兩人好不容易弄到電腦，還得克服無線網路訊號差的問題。

他們抵達的小島度假村只剩下一些也被困住的旅客，他們陸續離開，度假村暫時停業，哈里德夫婦必須改住其他飯店。同樣的事之後又發生一次，現在夫婦倆搬進馬爾地夫政府指定的隔離飯店，已住了一個多月，政府還提供折扣。

目前住在此處的旅客約有70人，大多是蜜月夫妻，裴莉說：「我們和他們唯一不同之處是，這裡是他們的蜜月之地」，而哈里德夫婦是被迫二度蜜月。兩人只去過海灘兩次，因為此時正值雨季，同時是伊斯蘭教的齋戒月。

兩人很感謝馬爾地夫政府的協助，「他們晚上會放音樂，還有DJ。」他們一直很想回到杜拜，願意配合所有隔離規定，呼籲杜拜政府幫忙，哈里德說：「不管是要在家裡或在飯店隔離都行。」至於這段滯留海外期間花了多少錢，以及返家機票，「我們不敢算」。

目前馬爾地夫仍有近300名旅客滯留。