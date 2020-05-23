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日陸上自衛隊最大實彈演習縮小規模 改成網路直播
日本NHK報導，日本陸上自衛隊23日在靜岡縣的練習場舉辦每年最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，但因新冠肺炎影響，參加演習官兵規模從2600人縮小至1800人，主要由靜岡縣內的部隊參加。演習不開放民眾現場觀看，改由網路直播。
這次演習雖然包含防止敵軍攻佔離島，但主要負責任務的兩棲作戰部隊「水陸機動團」，及執行降落傘任務的第一空降團並未參加演習，因此這個部分只好用影片帶過。
此外，參加演習的坦克和火炮數量雖大幅減少，但擊發次數和彈藥種類確有所增加，共使用19噸的彈藥，花費3億6000萬日圓（約台幣1億元）。
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