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日陸上自衛隊最大實彈演習縮小規模 改成網路直播

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
日本陸上自衛隊廿三日在靜岡縣的練習場舉行每年最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。（法新社）
日本陸上自衛隊廿三日在靜岡縣的練習場舉行每年最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。（法新社）

日本NHK報導，日本陸上自衛隊23日在靜岡縣的練習場舉辦每年最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」，但因新冠肺炎影響，參加演習官兵規模從2600人縮小至1800人，主要由靜岡縣內的部隊參加。演習不開放民眾現場觀看，改由網路直播

這次演習雖然包含防止敵軍攻佔離島，但主要負責任務的兩棲作戰部隊「水陸機動團」，及執行降落傘任務的第一空降團並未參加演習，因此這個部分只好用影片帶過。

此外，參加演習的坦克和火炮數量雖大幅減少，但擊發次數和彈藥種類確有所增加，共使用19噸的彈藥，花費3億6000萬日圓（約台幣1億元）。

演習 日本 網路直播

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