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安倍愛將東京檢察長涉賭 內閣支持率暴跌至27%
日本每日新聞和社會研究中心23日民調顯示，首相安倍晉三內閣支持率從6日的40%暴跌至27%，不支持率則從45%飆升至64%。
此外，關於安倍愛將東京檢察長黑川弘務在緊急狀態期間和記者打麻將的醜聞，有52%的民眾主張「應按規定免職」，另有33%民眾主張嚴懲。
安倍政府今年1月31日在內閣會議決定，將原定2月退休的黑川弘務退休年限延到8月，有47%的民眾認為安倍和法務大臣森雅子都有責任，而有28%的人認為「首相負有責任」。
總體而言，有超過70%的民眾認為安倍須為延長黑川退休年限負責。外界懷疑，安倍政府延長黑川的退休年限是為了將他推上下一任檢察總長寶座。
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