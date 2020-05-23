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泰小王子「鑲金的寂寞生活」 傳患自閉症被泰王送出國
英國每日郵報報導，泰王瓦吉拉隆功先前攜20名後宮前往德國「避疫」引發各界批評。同時有消息稱，15歲的泰國王室第一繼承人提幫功王子也在德國，但瓦吉拉隆功卻選擇住在離他的湖邊別墅65公里外的4星級酒店。提幫功王子「鑲金的寂寞生活」也因此曝光。
提幫功王子獨自住在德國一棟湖邊別墅，不僅有私人泳池，還能欣賞湖景，身邊更有20多名僕人服侍。一名前王室工作人員稱，提幫功王子患有自閉症，而泰王無法接受自己的第一繼承人有學習障礙，這絕對是他被送來德國的原因。
提幫功王子2011年就被送到德國巴伐利亞邦讀書，據說他的德文說得比泰文還要好。他於2005年，生母是瓦吉拉隆功的第3任妻子西拉米。但西拉米在2014年被剝奪所有頭銜，並貶為庶人。儘管她獲得457萬英鎊（約台幣1億7000萬元）的贍養費，但也失去對提幫功的監護權。提幫功從此沒再見過母親。
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