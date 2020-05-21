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日本大阪、京都、兵庫縣今天將解除緊急狀態

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
遊客2月28日在大阪環球影城前以手機自拍；當天該主題樂園宣布因新冠疫情開始暫時關閉。 美聯社
遊客2月28日在大阪環球影城前以手機自拍；當天該主題樂園宣布因新冠疫情開始暫時關閉。 美聯社

日本經濟再生大臣西村康稔表示，最快今天稍晚就會正式宣布解除大阪、京都和兵庫縣的緊急狀態。東京和北海道等五個行政區域則仍在緊急狀態之下。

大阪等三個地區得以解封主要是其新增新冠病毒確診病例下降，而東京的病例數尚未降至政府的門檻以下。

負責疫情應對的西村康稔說，政府疫情諮詢小組開會後同意解除大阪市及其鄰近兩個行政區的緊急狀態，但不建議東京地區取消緊急狀態。

過去幾周，日本新增的﻿新冠病毒病例呈穩定下降趨勢，確診的﻿新冠病毒病例總數和死亡總數在七大工業國（G7）之中最低。

日本首相安倍晉三上周已宣布47個行政區中的39個解除緊急狀態。今天再增加三個地區之後，只剩五個行政區仍在緊急狀態，目前的管制封鎖措施在本月底到期；日本也正朝向全面有解封的局面前進。

日本經濟 大阪

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