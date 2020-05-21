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排除疫情影響 日無人太空船升空前往國際太空站

中央社 / 東京21日綜合外電報導

日本境內持續受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）影響，但負責國際太空站運補工作的「白鸛」無人太空船今天排除萬難順利升空，這系列的太空船在完成最後一趟任務後將功成身退。

日本放送協會（NHK）報導，負責運送物資前往國際太空站（ISS）的日本無人補給太空船「白鸛」（KOUNOTORI），最後一架編號為「白鸛9號」的太空船，今天從日本南部鹿兒島縣種子島太空中心升空，並如預期在凌晨3時前與火箭分離，成功完成發射任務。

白鸛9號在與火箭分離後將上升到距地表約400公里高度，預計25日抵達國際太空站。

負責今天發射任務的三菱重工業防衛暨太空部門負責人阿部直彥說，在疫情擴大影響、發射工作遭受諸多限制的情況下，能獲得地方相關人士理解，讓太空船順利升空，讓人非常安心。

搭載白鸛9號的H2B火箭凌晨2時31分升空，並在發射後約15分鐘的2時46分左右，在預期高度280公里處與白鸛9號分離，成功完成發射任務。

白鸛9號是全長約10公尺、直徑約4.4公尺的圓柱形太空船，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）為運送物資前往地球上空400公里附近繞行的國際太空站，研發出這款無人補給太空船。

白鸛最大酬載量可達逾6噸物資，但這次發射的9號機將是最後一艘。

日本從2009年發射白鸛1號以來，至今已成功升空9艘白鸛太空船，總計運送約50噸物資前往國際太空站。

JAXA正在研發白鸛後繼機種HTV-X，預計下個年度中期發射，除了運送物資前往國際太空站，未來也會運送物資到正計畫建設的繞月太空站「匝道」（Gateway）。

太空 日本 火箭

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