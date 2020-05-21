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俄國7月如期舉行金磚五國峰會 習近平疫情爆發後首出訪

聯合報 / 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）預定7月如期舉行金磚五國和上海合作組織高峰會議，成為中國大陸國家主席習近平（右）在疫情爆發後首度出訪行程。路透
俄羅斯總統普亭（左）預定7月如期舉行金磚五國和上海合作組織高峰會議，成為中國大陸國家主席習近平（右）在疫情爆發後首度出訪行程。路透

俄羅斯預定按照原定時程，於7月舉辦金磚五國和上海合作組織高峰會，可能是中國大陸國家主席習近平新冠肺炎疫情爆發後首度出訪行程。

南華早報報導，俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）證實兩項峰會的時程表，並說正在討論俄羅斯總統普亭9月出訪中國，但尚未敲定日期。

德尼索夫20日在視訊記者會上說，「我們仍然希望，今年稍晚，也許是下半年，我們將有很多機會讓領袖們在中國和俄羅斯相互訪問」。

根據環球時報報導，德尼索夫20日另外表示，中國21日起召開政協和人大兩會，可向外界展示，中國已逐漸走出疫情陰影、社會和政治生活漸漸恢復正常。

預計普亭將主持今年7月中旬於聖彼得堡舉行的中國、巴西、俄羅斯、印度和南非金磚五國領袖會議，以及上海合作組織高峰會議。

俄羅斯曾表示，正準備按照計畫舉行兩場峰會。俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）上周透過視訊連線向金磚五國成員國表示，計畫以「面對面」的形式舉行今年主要會議，包括金磚五國和上海合作組織高峰會。

習近平2013年上任以來，與普亭建立良好的私人關係，雙方見面達30多次。去年兩國領袖宣布將兩國關係升級成「新時代的全面戰略協作夥伴關係」，加強安全等領域的合作。

今年3月以來，習近平和普亭通話三次。隨著中國在處理疫情爆發方面承受愈來愈大的壓力，普亭是唯一譴責美國責怪中國要為疫情負責的主要領袖。

外界擔憂，新冠肺炎危機可能給中俄兩國關係蒙上陰影，部分原因是儘管中國反對，但俄國1月就關閉與中國接壤的邊境。

部分觀察者警告，油價暴跌和疫情導致全球經濟低迷皆可能影響中俄雙邊關係。

俄羅斯 疫情 新冠肺炎 金磚五國 習近平

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