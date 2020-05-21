俄國7月如期舉行金磚五國峰會 習近平疫情爆發後首出訪

俄羅斯預定按照原定時程，於7月舉辦金磚五國和上海合作組織高峰會，可能是中國大陸國家主席習近平在新冠肺炎疫情爆發後首度出訪行程。

南華早報報導，俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）證實兩項峰會的時程表，並說正在討論俄羅斯總統普亭9月出訪中國，但尚未敲定日期。

德尼索夫20日在視訊記者會上說，「我們仍然希望，今年稍晚，也許是下半年，我們將有很多機會讓領袖們在中國和俄羅斯相互訪問」。

根據環球時報報導，德尼索夫20日另外表示，中國21日起召開政協和人大兩會，可向外界展示，中國已逐漸走出疫情陰影、社會和政治生活漸漸恢復正常。

預計普亭將主持今年7月中旬於聖彼得堡舉行的中國、巴西、俄羅斯、印度和南非金磚五國領袖會議，以及上海合作組織高峰會議。

俄羅斯曾表示，正準備按照計畫舉行兩場峰會。俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）上周透過視訊連線向金磚五國成員國表示，計畫以「面對面」的形式舉行今年主要會議，包括金磚五國和上海合作組織高峰會。

習近平2013年上任以來，與普亭建立良好的私人關係，雙方見面達30多次。去年兩國領袖宣布將兩國關係升級成「新時代的全面戰略協作夥伴關係」，加強安全等領域的合作。

今年3月以來，習近平和普亭通話三次。隨著中國在處理疫情爆發方面承受愈來愈大的壓力，普亭是唯一譴責美國責怪中國要為疫情負責的主要領袖。

外界擔憂，新冠肺炎危機可能給中俄兩國關係蒙上陰影，部分原因是儘管中國反對，但俄國1月就關閉與中國接壤的邊境。

部分觀察者警告，油價暴跌和疫情導致全球經濟低迷皆可能影響中俄雙邊關係。