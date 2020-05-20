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聽從專業處理疫情 澳總理重塑聲望

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
聆聽專家意見並不計代價遵行，是莫里森成功應對疫情的一個因素，自從疫情爆發之後，莫里森和首席醫療官墨菲幾乎是形影不離。(Photo by 影片截圖)
聆聽專家意見並不計代價遵行，是莫里森成功應對疫情的一個因素，自從疫情爆發之後，莫里森和首席醫療官墨菲幾乎是形影不離。(Photo by 影片截圖)

澳洲總理莫里森在處理森林大火時飽受抨擊，卻因應對疫情得當，支持率躍升至6成！「聽從專家意見」是成功的關鍵之一，澳洲總理莫里森早在2月初即禁止中國旅客入境，並果斷關閉商店。在紓困方面，雖然莫里森立場偏右，卻也務實地聽從左派的意見，編列1.3兆美元的薪資補貼。

遵照專家控制疫情

根據《BBC》報導，在2019年澳洲的歷史性森林大火中，莫里森因過去不重視氣候變遷，加上偷跑去夏威夷度假，遭受民眾責難，許多倖存者甚至拒絕跟他握手。然而，從1月底開始，新冠疫情蔓延至澳洲，莫里森政府應對得當，至今僅有7,000多人確診和100人死亡，支持率因而躍升至66%，為近10年來，澳洲最受歡迎的總理之一。

莫里森如何成功應對疫情？「聆聽專家意見並不計代價遵行」是其中一個因素，自從疫情爆發之後，莫里森和首席醫療官墨菲幾乎是形影不離。澳洲早在2月1日即禁止有中國旅遊史的旅客入境（當時WHO表示不需要旅遊禁令），並在確診破千之後，立即關閉酒吧和大型集會，都是遵循墨菲的建議。

學者：莫里森務實

「關閉商店所造成的經濟衝擊之大，令歐美等國的政治人物卻步。」澳洲醫學協會的主席巴通表示，莫里森卻選擇毫無保留的相信科學，這是他在面對森林大火時所忽視的。澳洲國立大學的歷史教授邦焦諾指出，原因在於在面對疫情時，莫里森沒有保守派（長期忽視氣候變遷）的包袱，能夠發揮運作良好的公衛體系。

在紓困方面，莫里森政府同樣可圈可點。雖然立場中間偏右，莫里森仍大膽編列GDP規模10%的預算（台灣僅5.5%），包括失業津貼加碼1倍以及1.3兆美元的薪資補貼（工黨建議）。此外，澳洲作為聯邦制，卻很早成立緊急內閣，作為和州長溝通的平台，以減少像美國一樣中央、地方互槓的情況。邦焦諾形容莫里森是一位「務實」的政治人物，對各種政策保持開放的態度，根據不同情況務實的應對。

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澳洲 大火

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