關到死！韓前總統朴槿惠干政受賄案終審 遭檢求刑35年

小池百合子將再度參選東京都知事，獲各政黨表態支持。防疫期間決策果斷、自立政黨的小池百合子雖然常與安倍政府持不同意見，在她宣佈二度參選後，竟獲得安倍所屬的自民黨表態支持。自民黨秘書長俊博二階表示：「我們將發佈支持小池百合子連任東京都知事的聲明。

2020-05-20 14:39