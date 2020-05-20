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關到死！韓前總統朴槿惠干政受賄案終審 遭檢求刑35年

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導
朴槿惠20日遭南韓檢方求處35年有期徒刑。歐新社
朴槿惠20日遭南韓檢方求處35年有期徒刑。歐新社

韓聯社報導，南韓首爾高等法院20日對前總統朴槿惠親信干政案和受賄案進行終審重審，檢方建議法院判處35年有期徒刑。

南韓檢方建議法院對朴槿惠受賄部分判處25年徒刑，另外針對其濫用職權妨礙他人行使權力等其他部分判處10年徒刑，合計遭求處35年徒刑。若現年68歲朴槿惠服完全部刑期，屆時年齡已高達103歲。

此前，在干政案二審判決中，朴槿惠遭高等法院判處25年徒刑，受賄案二審也被判5年徒刑、處罰27億韓元，加上涉嫌介入新世界黨（現未來統合黨）黨內公推案被判2年，合計遭判處32年徒刑。

不過，去年南韓最高法院否決高等法院二審判決，理由為朴槿惠在干政案中涉及的受賄部分及其他犯罪嫌疑應分開審理，裁定將此案發回首爾高等法院重審。

朴槿惠 南韓 首爾

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