影／已滅絕「塔斯馬尼亞虎」 85年前最後身影曝光

澳洲國家影片與聲音檔案館（NFSA）19日發布，世上最後一隻袋狼「班傑明」的黑白有聲影片，讓外界得以一睹這種已滅絕掠食動物的生前風采。

袋狼又稱「塔斯馬尼亞虎」，世上現存有關牠的影像不到12支、總長只約3分鐘、全為黑白默片。NFSA釋出的21秒影片則有旁白介紹，並經過4K數位修復。

影片中可見這頭名為「班傑明」的袋狼正在籠內慢慢地走著。園長李德（Arthur Reid）和助手則敲打鐵網，試圖引誘班傑明做出一些動作，有可能是著名的威脅性張口（threat-yawns）。

旁白則說「塔斯馬尼亞虎的特色就是筆直延伸出去的尾巴，也是一個危險對手，但牠就像惡魔一樣，現在非常罕見，更因人類的到來而被逐出自然棲息地，這是世上唯一被圈養的塔斯馬尼亞虎。」

這段影片攝於1935年，地點在塔斯馬尼亞省首府荷伯特（Hobart）的博馬里斯動物園（Beaumaris Zoo），該園在拍攝後2年關閉。「班傑明」則死於1936年9月7日，象徵袋狼就此滅絕。