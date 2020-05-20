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因應疫情調整習慣 李顯龍：新加坡不能永遠處於封閉狀態

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
新加坡總理李顯龍。歐新社
新加坡總理李顯龍。歐新社

聯合早報報導，新加坡總理李顯龍表示，星國不能永遠處於封閉狀態，人們必須適應新常態，因應疫情調整日常習慣，以便繼續安全地生活和工作。 

隨著抗疫跨部門工作小組昨天宣布，病毒阻斷期將在6月1日如期結束，星國將分三階段逐步解封。李顯龍今午在臉書貼文，籲請國人為新常態做好準備。 

他強調，儘管大家都期盼生活恢復正常，但這場抗疫戰遠未結束。一些國家在解封後，出現病例回彈的情況，為避免這樣的情況發生，人們的活動得逐步重啟。 

他說，星國不能永遠處於封閉狀態，所以人們得適應新常態。儘管疫情持續籠罩，只要調整習慣，就能安全地生活和工作。一旦政府有信心社區感染病例能在日常活動重啟之餘，繼續維持在低水平，便會允許食客在外用餐。

新冠肺炎 李顯龍 新加坡

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