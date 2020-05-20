小池再選東京都 各政黨表態禮讓

小池百合子將再度參選東京都知事，獲各政黨表態支持。防疫期間決策果斷、自立政黨的小池百合子雖然常與安倍政府持不同意見，在她宣佈二度參選後，竟獲得安倍所屬的自民黨表態支持。自民黨秘書長俊博二階表示：「我們將發佈支持小池百合子連任東京都知事的聲明。」

自立政黨的小池

根據《日本時報》報導，東京將在6月迎來首長大選，現任知事小池百合子常與首相安倍晉三意見相左，但安倍所屬的自民黨卻在日前表態，將支持小池參選6月份的東京都知事。

日本東京將在6月迎來首長大選，自民黨秘書長俊博二階表示：「我們正在想該如何發佈支持小池百合子連任東京都知事的聲明。」小池百合子在2016年的選舉中擊敗自民黨的候選人，成為首位女性東京都知事。首相安倍晉三在一場會議中，支持自民黨不派出候選人的提議。

曾短暫加入過自民黨的小池百合子，在脫黨獨立參選後，便一直與自民黨持不同意見。她曾批評自民黨的東京地方黨部資訊極為不透明，彷彿像「黑盒子」一樣。小池百合子也與安倍晉三採不同的防疫態度，此舉讓她在疫情爆發期間聲望大增。國民民主黨黨魁玉木雄一郎已表示，該黨將不會有提名人與小池競選。

做事果斷大受好評

據《路透社》報導，東京確診的感染人數已連續10天低於30人，19日僅有5例確診案例，是日本處於緊急狀態以來最好的數據。

安倍初期面對疫情反應過慢及消極，導致國內確診和死亡人數不斷上升、醫療照護人力資源吃緊。而小池百合子雷厲風行的防疫措施，則獲得不少好評。各界都看好她能在7月的選舉順利連任。一名移居東京的台灣人受訪時表示：「小池超果斷讓她好感度大增，跟安倍的反差很大。」

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