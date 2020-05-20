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涉謀殺前妻 賴索托總理塔巴尼請辭

世界日報 / 編譯中心／綜合19日電
賴索托總理塔巴尼。 歐新社
賴索托總理塔巴尼。 歐新社

非洲賴索托王國總理塔巴尼（Thomas Thabane）今天請辭，結束多月來籠罩這個王國的危機，提前兩年步下政壇。塔巴尼因被控共謀殺害前妻而陷入政治困境。賴索托總理一任五年，塔巴尼原本預計應在2022年卸任。

塔巴尼發表全國電視演說表示：「我今天在大家面前宣布，你們委派給我的工作可能還沒有結束，但退出偉大舞台，離開公眾生活與公職的時刻終於到來了。」

賴索托自今年初以來一直飽受政局不穩困擾。警方今年初指控，塔巴尼涉及分居妻子莉波麗歐（Lipolelo Thabane）於2017年6月遭殺害案。

塔巴尼與時年58歲的莉波麗歐，當時正處於憤恨離異狀態，在塔巴尼宣誓就職前兩天，與他分居五年的莉波麗歐在住家外慘遭槍殺。幾個月後，塔巴尼就與新歡馬賽雅結婚。警方事後在犯罪現場通聯紀錄中，找到塔巴尼的手機號碼。今年80歲的塔巴尼否認涉及這起謀殺案，但面臨與日俱增的下台壓力。執政黨全巴索托會議黨要求塔巴內為醜聞請辭

警方今年1月對第一夫人馬賽雅發布通緝令，因為她被懷疑與總理塔巴尼的前妻莉波麗歐遭槍殺身亡有關。警方傳喚她說明案情，她沒有到案。

今年2月，賴索托檢警指控馬賽雅雇用殺手殺害莉波麗歐，以教唆謀殺罪名起訴她，後來獲准保釋。南非媒體「南非人」報導，檢警調查發現，塔巴尼的手機號碼曾出現在殺手的通聯紀錄中，被視為教唆殺人的共犯之一，因此引發黨內反對者抵制，呼籲他自行請辭。

今年3月，塔巴尼意圖解散國會、提前舉行大選，國會因此發起對塔巴尼的不信任案，但塔巴尼隨即下令國會休會三個月，引發反對者在首都馬塞魯示威。4月18日，賴索托憲法法院判決國會休會的命令無效，塔巴尼又派出荷槍實彈的軍隊上街「恢復秩序」，意圖鎮壓示威民眾。他還以新冠肺炎疫情為藉口，說軍隊將「順便實施24天的封鎖措施」，僅管該國目前為止一起確診案例都沒有。

「南非人」報導稱，塔巴尼向國會要求卸任後的刑事豁免權，但連自家政黨都不願挺他，拒絕給予豁免權利，未來他恐怕無法逃過司法訴訟以及被起訴的命運。

賴索托全國國境被南非包圍，面積3萬355平方公里，是全球最大的「國中國」，但人口僅220萬，絕大部分信奉基督教。賴索托自然資源貧乏，經濟基礎薄弱，是全球發展程度最低的國家之一，甚至沒有獨立的鐵路系統，近5成人口每日收入僅1.25美元。

1966年10月，賴索托正式脫離英國獨立，行君主立憲制，現任國王萊齊耶三世（Letsie III）1996年2月登基。但賴索托軍人干政風氣盛行，至少曾爆發5次軍事政變，近20年才逐步建立穩定民主體制。

南非 新冠肺炎 非洲

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