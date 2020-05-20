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德法聯手救經濟 促歐盟發5000億歐元復甦基金

世界日報 / 編譯中心／綜合19日電
救經濟，德法促歐盟，發5千億歐元。 圖／美聯社
救經濟，德法促歐盟，發5千億歐元。 圖／美聯社

德國總理梅克爾和法國總統馬克宏18日舉行視訊會議，提議設立一項規模達5000億歐元（約5465美元）的「復甦基金」，撥款給受疫情嚴重衝擊的經濟體和產業，將以贈與方式發放，而非貸款。

這項提議代表梅克爾的重大改變。她過去反對歐盟國家共同舉債，不過，梅克爾18日說，歐盟執委會將向市場籌款，再從歐盟整體預算逐步還錢。

梅克爾做出重大讓步，同意以贈與方式紓困，而非貸款，意味個別國家不會增加債務。馬克宏也有讓步，他原提議設立1兆歐元以上的基金。

馬克宏表示，歐元區有必要維持團結，這向前跨出一大步。他說，「我認為這是深層的變革，歐盟和單一市場有必要凝聚力量」。

不過這項復甦基金還需要其他歐盟國家同意。一向主張以貸款而非贈與方式紓困的奧地利總理庫爾茨隨即推文表示支持提供貸款而非贈與，他說：「我們的立場不變。」

彭博資訊專欄作家朱利安諾指出，如果歐盟接受這項新基金，基金也未大幅縮水，將有重大的長遠影響，可能埋下歐盟擴大預算的種子，未來預算不只來自各國貢獻，也來自整個歐元區稅收，歐元區更接近「財政統一」。他指出，疫情期間，歐元區政府未提出擺脫經濟危機的路線圖，德法突然決定擔起帶領角色。

梅克爾和馬克宏這項決定，形同向荷蘭和奧地利等財政政策較保守的歐元區國家發出強烈訊息：疫情嚴重國家需要更多援助度過難關。

以贈與方式補助代表歐盟的重大改變，過去歐盟的對策是個別國家承擔更多債務。根據梅克爾和馬克宏的計畫，各會員國將依照其分擔歐盟預算比率來分攤這筆復甦基金，歲入高的國家分攤較多。但歐盟執委會將依據各國的需要發放補助金。

歐盟 梅克爾 歐元區

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