百萬人急撤離 超強風暴襲印度孟加拉

（德國之聲中文網）孟加拉灣（Bay of Bengal）有記錄以來第二個最強風暴「安攀」（Amphan），料周三（20日）席卷印度東部奧裡薩邦丶西孟加拉邦和孟加拉沿海低窪地區，兩國緊急疏散超過400萬人。

「安攀」最高風力達時速185公裡，相當於美國第5級颶風。其強度或於登陸前減弱，但仍會引發最多5米高的風暴潮，低窪地區將出現海水倒灌現象。風暴預料將破壞成千上萬的房屋和大片農作物，印度政府已派遣逾20支救援隊戒備。

兩難：撤離染新冠，留下恐淹死

這是新冠疫情下的雙重打擊，救援組織天主教救濟會的查克拉博蒂（Snigdha Chakraborty）在一份聲明中表示，當地居民正面臨兩難——去避難中心可能會因為人群聚集而感染新冠病毒，不去避難中心又可能被洪水沖走。

疫情也增加了撤離工作的難度。在印度，不少避難中心在疫情下改為隔離中心，眼看風暴即將來臨，當局要匆忙將部分隔離中心改回避難中心，同時緊急調動學校等設施，而救援隊和疏散者都仍然必須戴上口罩，保持社交距離。一名印度官員對路透社說：「我們只剩下6小時撤離民眾，而我們必須保持社交距離。」

避難中心設隔離室

孟加拉政府計劃從低窪地區撤離220萬人到高處，並預留12,000個避難中心，可容納超過500萬人。當地災難管理官員拉赫曼（Enamur Rahman）對法新社透露，為了防止新冠病毒傳播，當局征用比平常多一倍的學校作為避難中心，在裡面預留單獨的隔離室供感染者使用，並強制民眾戴上口罩。

孟加拉官員憂慮，「安攀」將是繼2007年風暴「錫德」後最具破壞力的風暴。「錫德」當年導致3500人喪生，大部分是被洪水淹死。

李澄欣/張慈（路透社/法新社）

【 本文章由德國之聲授權提供】