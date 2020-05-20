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五個月的寒假結束！南韓高三生率先返校上課拚聯考

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
南韓中小學開始漸進式復學。歐新社
南韓中小學開始漸進式復學。歐新社

部分國家新冠肺炎疫情逐漸趨緩，南韓衛生官員宣稱該國可能已經避免第二波疫情感染，今天起，南韓學生分批返回學校上課，高三生率先復學，長達近五個月的寒假結束。

南韓將以漸進式方式讓學生重新返校上課，由高三生帶頭。教育部官員表示，因再過半年、12月初就是大學入學測驗，因此，安排高三生為第一批返校上課學生。

南韓慣例在3月開學，但因疫情關係，南韓學生放完寒假後就沒有返回學校上課。返校上課時程在疫情中已五度延後，南韓已在4月改成網路教學。

新冠肺炎 COVID-19

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