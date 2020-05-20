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七議員出走！法國總統馬克宏失去國會多數優勢

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
法國總統馬克宏所屬執政黨失去國會多數優勢。美聯社
法國總統馬克宏所屬執政黨失去國會多數優勢。美聯社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）領導的共和前進黨（République en March），有七名國會議員19日宣布退黨並加入新政黨「生態、民主、團結」（Ecology, Democracy, Solidarity），使得馬克宏的執政黨失去國會多數優勢。

生態、民主、團結黨由七名共和前進黨及其他馬克宏的前支持者組成，新政黨的議員希望聚焦在環保、社會不平等等議題。這項決定使得馬克宏的政黨在577席的國會剩下288次席位，差一席才過半數。

不過，法國分析家認為，共和前進黨依然擁有其他兩個政黨的支持，包括中間派的民主運動黨（MoDem）和中間偏右的行動黨（Agir ），兩黨共有56席。

共和前進黨表示，仍有民主運動黨支持，因此繼續掌握實質多數席次。

馬克宏上任時，共和前進黨有314席。

馬克宏 法國

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