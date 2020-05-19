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葉門記者遭判死 逾百人權組織籲釋放
逾150個人權組織，呼籲葉門叛軍儘快釋放遭判死刑的記者！葉門叛軍「胡塞運動」宣判4名在押已久的記者死刑。包括無國界記者組織、國際新聞協會等則連署上書聯合國，要求其對胡塞運動施壓，立刻釋放記者。牛津大學教授肯道爾也驚訝表示：「記者遇到生命威脅時有所聞，但從未聽過被判處死刑。」
葉門內戰記者危險
根據《半島電視台》報導，超過150個人權組織及倡議媒體自由的團體上書聯合國，要求其對葉門政府施壓，釋放該國遭判死的記者。
人權組織沙律師沙布拉表示：「此舉已嚴重違反葉門的憲法。」無國界記者組織指出，2020年葉門的新聞自由指數在世界各國中敬陪末座，排在第167名，台灣則為43名。英國牛津大學教授肯道爾則表示，該現象令人擔心。她說：「記者遇到生命威脅時有所聞，但從來沒有聽過被判處死刑的案例。」
國際新聞協會主席特里翁菲則說：「葉門長期的內戰導致各方缺乏對於法治的尊重，新聞自由也因此遭受到極大破壞。」而要維護新聞自由，便仰賴國際間給予壓力。聯合國駐葉門特別大使葛里菲斯也在聯合國大會中示警，並呼籲各國對胡塞運動施壓。
誰想管控消息？
葉門多名記者因詳述內戰情況，被胡塞運動認為偏向政府方，指控記者散佈假消息並將其逮捕。另一方面，《CBS》報導，墨西哥一間小報社擁有者阿瓦洛斯在用餐後返家途中被槍殺身亡。這已經是墨西哥今年第3起記者被殺害的案件。
國際媒體論壇主席法蘭科表示，「我們要保護記者，以遏止任何人想以暴力箝制言論自由。」保護記者委員會執行長馬赫尼則說，記者受到威脅，也代表著有人試圖控制消息產出。
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