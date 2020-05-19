印巴阿三方角力 美撤軍恐無寧日

印度和巴基斯坦之間的角力，恐使阿富汗的和平遙遙無期！12日發生在首都喀布爾的一場恐怖攻擊，阿富汗政府指責塔利班（受巴基斯坦支持），美國則歸咎給伊斯蘭國（IS），巴基斯坦卻宣稱是印度所為。南亞專家庫格曼預測，在美國撤軍之後，印度與巴基斯坦衝突將更趨白熱化。

恐怖攻擊成羅生門

根據《德國之聲》報導，12日在首都喀布爾發生一場慘絕人寰的恐怖攻擊，3名偽裝成警察的兇手持槍掃射無國界醫師的診所，造成16人死亡，包括2名嬰兒。誰發動這次的攻擊？阿富汗政府指稱是塔利班所為，塔利班對此否認，美國則是歸咎於IS，而巴基斯坦宣稱，這是印度為了破壞和平協議採取的行動。

自從2月底美國和塔利班達成歷史性的和平協議以來，尚未有實質進展，阿富汗總統甘尼和塔利班之間始終缺乏互信，而印度和巴基斯坦的角力，更讓和平協議蒙上陰影。

印度不接觸塔利班

塔利班為巴基斯坦贊助的組織，因此印度始終拒絕和塔利班來往。南亞政治和軍事專家拉馬錢德蘭指出，美國和塔利班簽署的和平協議，在印度眼中卻是塔利班和巴基斯坦的勝利，也鼓舞了喀什米爾的聖戰團體，她認為印度應建立和塔利班之間的溝通管道，才能夠發揮影響力。

「印度總是支持阿富汗的叛徒！」塔利班的首席談判代表斯坦尼克扎伊直言。不過阿富汗外交部的發言人赫瓦德表示，他們很感謝印度協助阿富汗的發展與建設（最大的援助國之一），並期待印度能夠在阿富汗的和平進程中扮演重要角色。

美國特使訪阿富汗

美國也希望印度能夠支持和平協議，《半島電視台》報導，5月初美國的阿富汗和平特使哈利勒扎德才剛訪問印度，宣稱印度是阿富汗和平的重要力量，近日也將造訪阿富汗，促成阿富汗政府和塔利班坐下來對談。

威爾遜國際學者中心的南亞專家庫格曼預測，在美國撤軍之後，塔利班恐將變得更強大，對此印度會採取更強硬的手段去維護自己在阿富汗的利益，有鑑於印度和巴基斯坦是死對頭，印度所有行動在巴基斯坦眼中都會是百害無一利，阿富汗恐無寧日。

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