敘利亞內戰難止息 UN籲美俄調停

聯合國最近呼籲敘利亞內戰背後的強權美國、俄國出面調停紛爭，儘快將內戰做個結束！聯合國駐敘利亞特使彼得森18日在聯合國安理會呼籲，敘利亞正受新冠肺炎與IS等恐怖組織殘部的侵害，而在背後替內戰雙方撐腰的美、俄應該坐下來協調，讓敘利亞脫離7年以來的內戰紛擾。長期的內戰已造成上百萬人流離失所，也讓IS趁勢崛起造成恐慌。

美、俄應出面調停

根據《半島電視台》報導，彼得森18日在聯合國安理會開會時呼籲15個安理會成員國，要為敘利亞停戰努力，特別是美、俄兩國，要協助敘利亞阿薩德政府與反對派進行對話，否則再不停戰的話，當地因戰亂導致醫療建設殘破、物資短缺，可能導致新冠疫情愈加嚴重，IS等恐怖組織也有機會死灰復燃。

彼得森說，她相信美、俄政府可以扮演關鍵角色，聯合國希望敘利亞可以按照2015年的安理會決議，建構敘利亞重建的藍圖，並重新舉辦由聯合國督導的大選。敘利亞內戰自2011年起爆發，美國起初想透過資助反抗軍，推翻由俄國政府撐腰的阿薩德政府，結果不但沒成功，還間接創造了世界最大的恐怖組織IS。

戰爭難消停

雖然在各國協助下，IS於2019年大幅衰退，轉為游擊戰。不過由於後來土耳其為了避免庫德族人擴張領土也加入混戰，一方面打擊IS，卻又攻擊庫德族反抗軍與阿薩德政府，不過近來因為新冠疫情緣故，土耳其也逐漸退出戰場，並與俄國簽定停火協議。

但《英國廣播公司》提到，政府軍與反抗軍的紛爭尚未結束，爆發多場紛爭，政府軍往往以空軍優勢轟炸反抗軍佔領的城市，不過反抗軍也在西北部取得戰果，佔領重要軍事據點伊德利布，也讓外界擔心在持續爭戰下，敘利亞只會有更多人死亡、逃離家鄉。

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