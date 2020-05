美國總統川普周一(18日)晚上,在推特公開發給世衛秘書長譚德塞的警告信,聲言若在未來30天看不到世衛實質重大改善(substantive improvements within the next 30 days),美國將永久凍結對其資助,並將重新考慮美國的世衛會員資格。

2020-05-19 15:09