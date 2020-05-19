德、法推歐洲大紓困 5000億救經濟

德、法共推歐盟5000億紓困計畫，誓言拯救歐洲被疫情摧殘的經濟！德國總理梅克爾與法國總統馬克洪18日共同宣佈，歐盟因應疫情規劃的5000億基金紓困。梅克爾原本反對這項計畫，但在經濟嚴重衰退下也只能妥協。只待所有歐盟會員國同意即可啟動紓困，但目前奧地利總理庫爾茲反對，他希望以貸款方式紓困。

直接撥款不放貸

根據《英國廣播公司》報導，馬克宏公布計畫時表示，這些錢將直接撥款給需要的會員國，對於歐盟維持團結、單一市場結構來說非常重要。梅克爾則說，歐洲理事會將從歐盟每年的預算撥出一定額度支應5000億歐元的紓困預算，以維持歐盟的財政紀律。

德國因為希望維持財政紀律，再加上身為資助歐盟預算最多的國家，梅克爾起初不同意這項計畫，但是歐洲各國2020年的經濟成長率預估至少衰退5%，觀光大國希臘甚至可能衰退10%，讓梅克爾態度鬆動。《英國廣播公司》分析，馬克宏希望紓困規模上兆（將需要舉債），而梅克爾不希望舉債發貸款，因此妥協的結果就變成直接撥款5000億。

需資金活絡市場

歐洲執委會主席馮德萊恩表示，這項計畫充分表現歐盟大國體認到歐洲面對新冠疫情產生的嚴重經濟損害；歐洲央行總裁拉加德也說這是一項非常具有野心的計畫。這項計畫將送到歐洲執委會，由全體會員國同意後生效。不過奧地利總理庫爾茲反對這項計畫，他表示可以貸款給有需要的國家，但不能用大撒幣的方式紓困。

不過《法蘭西24》也提到，歐盟4月初就有推動5400億的貸款方案，不過許多國家在新冠肺炎疫情爆發前，就已債台高築（如義大利、西班牙、希臘），因此大多數國家都希望能有一筆可以直接救急的資金，且在歐洲各國陸續解封下，也需要有大型財政計畫帶動經濟運轉。

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