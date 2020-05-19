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白宮30日通牒！WHO不改「傾中毛病」 美國就退出

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這對夫妻駕船環遊世界抵達馬爾地夫 發現世界不浪漫了

聯合報 / 編譯季晶晶／即時報導
葛弗瑞夫妻受困馬爾地夫。取自YouTube@Life at Sea
葛弗瑞夫妻受困馬爾地夫。取自YouTube@Life at Sea

現年38歲的葛弗瑞夫妻駕帆船出海，打算享受由斯里蘭卡到馬爾地夫、五天750英里的航程，但海上沒有網際網路，他們不曉得陸地上已因疫情發生天翻天覆的變化。

從3月7日到12日，當他們靠近馬爾地夫北部的蔚藍海域，港口紛紛關閉，速度快得小型船隻來不及反應。

CNN報導，每年估計有一萬艘由家人和個人駕駛的小船出發探索各大海洋。他們會依季節選擇傳統的海上貿易路線，如果碰上氣旋，會設法搶在暴風雨之前進港。但今年遭遇的問題大不相同。由於新冠肺炎疫情爆發讓世界陷入停滯，這些水手受困海上。

葛弗瑞夫妻抵岸前，馬爾地夫已發現八個新冠肺炎確認案例。官員被緊急召去開會，中斷葛弗瑞辦理進港的手續。等到官員回來，馬爾地夫宣布進入緊急狀態。

在防疫官員要求下，包括葛弗瑞夫妻的帆船在內，想入港的小船都到指定海域隔離，馬爾地夫會運送基本物資過去，也允許他們進入一處杳無人煙的環狀珊瑚島。

原本住在美國拉斯維加斯的葛弗瑞夫妻，自大學時代就開始研擬環遊世界的五年航行計畫。過去四年半，他們停靠過許多熱帶島嶼和五光十色的城市，到馬爾地夫是為了沿著有巨型蝠鱝、海豚和鯨魚居住的群島向南行，到南非之前順道參訪印度洋的其他小島。

但兩個月過去，兩夫妻還停留在這個看似詩情畫意的馬爾地夫。實情很悲摧：他們既無法前行，也不能後退。在此同時，馬爾地夫開始進入雨季，不時下起雷陣雨，小船絕非乾爽舒服的家。

葛弗瑞夫妻正在考慮：在相對安全的馬爾地夫等待疫情過去，或設法駛向離家較近但不知道狀況的國家。他們很怕去到關閉邊界的地區，結果「被扔回大海，無休無止的在已封鎖國家之間繞圈圈，尋求燃料、食物和飲水」。

不止葛弗瑞，全球還有許多其他駕船出海的人也在某處孤獨等待，感恩還有個地方可待的同時，不確定未來該怎麼辦。在這個時候，連想把船停下來，購買昂貴機票搭飛機回家，可能都找不到班機。

馬爾地夫 夫妻 新冠肺炎

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