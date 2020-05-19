川普威脅退出世衛 限30天內改革

美國總統川普周一（18日）晚上，在推特公開發給世衛秘書長譚德塞的警告信，聲言若在未來30天看不到世衛實質重大改善（substantive improvements within the next 30 days），美國將永久凍結對其資助，並將重新考慮美國的世衛會員資格。

「世衛是中國傀儡」

川普發出此一威脅，正值世衛舉行世界衛生大會（WHA）。他在視訊會議上出言抨擊世衛，形容該組織為中國的「傀儡」，並同時證實美國在考慮削減或取消對世衛的資助。川普在白宮的例行記者會上表示：「世衛是中國的傀儡。坦白說，他們認為中國是世界中心。」

此外，川普也重申，美國每年資助世衛約4億5000萬美元，貢獻的金額比其他會員國都高。他證實美國正計畫削減撥款，因為他認為美國並未受到世衛等值的對待，又稱世衛給予美國很多不好的意見。

川普稱，美國可能考慮將高達4億5000萬美元的世衛贊助金額，降低至與中國同等級的4000萬美元。不過他也坦言説，有些人認為這個降幅太大。

李澄欣/楊威廉（綜合報導）

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