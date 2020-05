川普威脅退出世衛 限30天內改革

美國總統川普周一(18日)晚上,在推特公開發給世衛秘書長譚德塞的警告信,聲言若在未來30天看不到世衛實質重大改善(substantive improvements within the next 30 days),美國將永久凍結對其資助,並將重新考慮美國的世衛會員資格。

「世衛是中國傀儡」

川普發出此一威脅,正值世衛舉行世界衛生大會(WHA)。他在視訊會議上出言抨擊世衛,形容該組織為中國的「傀儡」,並同時證實美國在考慮削減或取消對世衛的資助。川普在白宮的例行記者會上表示:「世衛是中國的傀儡。坦白說,他們認為中國是世界中心。」

此外,川普也重申,美國每年資助世衛約4億5000萬美元,貢獻的金額比其他會員國都高。他證實美國正計畫削減撥款,因為他認為美國並未受到世衛等值的對待,又稱世衛給予美國很多不好的意見。

川普稱,美國可能考慮將高達4億5000萬美元的世衛贊助金額,降低至與中國同等級的4000萬美元。不過他也坦言説,有些人認為這個降幅太大。

李澄欣/楊威廉(綜合報導)

